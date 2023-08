Danimarca e Olanda donano F-16 all’Ucraina, Zelensky ringrazia. Mosca: “creeranno escalation del conflitto”

la Danimarca dona F-16 all”Ucraina ma a condizione “di essere utilizzati solo sul proprio territorio”. Mosca risponde che “creeranno un’escalation del conflitto”

La Danimarca e i Paesi Bassi hanno annunciato ieri la fornitura di F-16 all’Ucraina, con la consegna dei primi 6 esemplari prevista per Capodanno. Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha ringraziato la Danimarca per il sostegno militare a Kiev dopo l’annuncio, da parte della Danimarca e dei Paesi Bassi, sull’invio dei caccia F-16 di fabbricazione americana. Zelensky ha spiegato che se l’invasione russa dell’Ucraina avesse successo altri Paesi europei sarebbero in pericolo.

“Tutti i vicini della Russia saranno minacciati se l’Ucraina non prevale”, ha detto in un discorso a Copenaghen. L’Ucraina ha fatto pressioni per mesi sui suoi alleati occidentali per ottenere gli F-16. Le forze armate di Kiev, infatti, stanno ancora usando aerei dell’era sovietica e questo, secondo gli analisti, rappresenta un serio problema nella controffensiva lanciata dalle truppe ucraine.

Il portavoce dell’Aeronautica militare ucraina, Yuri Ignat, come riporta Ukrainska Pravda ha dichiarato che “Gli F-16 e gli altri caccia occidentali possono cambiare il corso degli eventi in prima linea, poiché la copertura aerea è fondamentale per il successo delle operazioni di terra.

Ma il Ministro della Difesa danese Jakob Ellemann-Jensen, come riferisce Reuters avverte: “L’Ucraina potrà far volare gli aerei da combattimento F-16, destinati ad essere consegnati all’Ucraina da Danimarca e Paesi Bassi, solo sul proprio territorio”, puntualizzando: “Doniamo armi a condizione che vengano utilizzate per cacciare il nemico dal territorio dell’Ucraina. E non oltre”, ha detto Ellemann-Jensen. “Queste sono le condizioni, che si tratti di carri armati, aerei da combattimento o qualcos’altro”.

La Russia ha condannato la decisione di Danimarca e Paesi Bassi di donare i caccia F-16 all’Ucraina, affermando che l’iniziativa si tradurrà in una escalation del conflitto.

“Il fatto che la Danimarca abbia deciso di donare 19 aerei F-16 all’Ucraina porta a un’escalation del conflitto – ha detto l’ambasciatore russo in Danimarca, Vladimir Barbin, in una dichiarazione citata dall’agenzia di stampa danese Ritzau -.

Nascondendosi dietro la premessa che è l’Ucraina stessa a dover determinare le condizioni per la pace, la Danimarca cerca con le sue azioni e le sue parole di non lasciare all’Ucraina altra scelta se non quella di continuare il confronto militare con la Russia”.