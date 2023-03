Esilarante imitazione di Crozza di Giorgia Meloni: “Sono andata a parlare con i comunisti della Cgil…”

Maurizio Crozza nella quarta puntata del suo progranna di Fratelli di Crozza, ha riproposto l’imitazione della premier Giorgia Meloni, prendendo spunto dalla partecipazione al congresso della Cgil

Maurizio Crozza nella quarta puntata della nuova stagione di Fratelli di Crozza – in onda in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+ – si rimette i panni della premier Giorgia Meloni e a modo suo spiega nel dettaglio “a 360 gradi” la sua riforma fiscale: “Sono andata a parlare con i comunisti della Cgil, mi hanno fischiata. Proprio a me che quando sono nata, l’ostetrico per famme piagne m’ha tirato un pelouche!”.