Esplosione centrale idroelettrica di Suviana: 3 morti e 5 feriti, si cercano 4 dispersi

Le ricerche dei quatto dispersi continuano senza sosta alla centrale idroelettrica di Suviana ma più il tempo passa e più si teme che il bilancio provvisorio di 3 morti possa crescere

L’esplosione è avvenuta intorno alle 15 di ieri in una centrale idroelettrica del bacino di Suviana, nell’Appennino Bolognese, che secondo le prime informazioni sarebbe avvenuta in un generatore collegato a una turbina in fase di collaudo che è esploso all’accensione, nel piano dove si trovano i trasformatori. Lo ha detto il comandante dei vigili del fuoco di Bologna, Calogero Turturici, intervistato da e’TV-Rete 7. Turturici ha aggiunto che al momento non è possibile fare ipotesi sulle cause dell’incidente.

Nell’esplosione sono morte tre persone e cinque sono rimaste ferite, mentre altre quattro risultano al momento disperse e sono ricercate senza interruzione. Il più grave dei feriti è stato ricoverato all’ospedale Bufalini di Cesena, nel reparto grandi ustionati, Secondo quanto si apprende, le condizioni dell’uomo sono critiche ed è in prognosi riservata. Nello stesso nosocomio è stato trasportato anche un altro operaio ferito che ha riportato ustioni di minore gravità.

Sul posto oltre a vigili del fuoco e ambulanze sono intervenuti anche carabinieri e polizia locale di Camugnano e si sono alzati in volo tre mezzi dell’elisoccorso. “Non stiamo lavorando con molte speranze di trovare vivi i dispersi, lo scenario che abbiamo davanti non ci dà questa idea”, ha detto Luca Cari, dirigente comunicazione dei Vigili del fuoco, parlando dell’intervento incorso da ieri pomeriggio alla centrale idroelettrica di Enel Green Power di Bargi al lago di Suviana, rispondendo a una domanda sulla possibilità di trovare superstiti.

“Le nostre squadre di ricerca provenienti da Pisa, le Urban search and rescue, stanno cercando sotto le macerie al piano meno 8, i nostri sommozzatori stanno lavorando al meno 9 allagato, dove serve immergersi: la situazione è molto complessa, sia nella parte asciutta sia in quella allagata”, ha aggiunto Luca Cari.