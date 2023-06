Esplosione nel centro Parigi: crolla palazzo, 4 feriti gravi e 2 dispersi. Si ipotizza una fuga di gas

Un’esplosione dovuta probabilmente al gas ha provocato un enorme incendio nel 5/o arrondissement di Parigi, in pieno centro, non lontano dal quartiere latino, un palazzo è crollato

L’allarme è stato lanciato intorno alle 17 quando hanno le fiamme avvolto un palazzo di tre piani che ospitava la sede dell’American Paris Academy, una scuola privata americana di moda e design fondata da Richard Roy nel 1965. Dal palazzo la cui facciata sarebbe crollata lasciando sotto le macerie diversi feriti, si è levata una alta colonna di fumo, visibile da vari quartieri della città. le persone coinvolte sarebbero 24 in tutto. I soccorritori cercano due dispersi tra le macerie.

Al momento le cause dell’incendio secondo la Procura di Parigi sono ancora da chiarire. “Nulla consente di determinare l’origine del disastro a questo punto”. Molti testimoni hanno però riferito di aver sentito un forte odore di gas prima dell’esplosione. Altri hanno parlato di lavori in corso sulle condutture del gas nella strada nei giorni scorsi. Intanto la procura di Parigi ha avviato un’inchiesta per lesioni colpose.

L’ipotesi più accreduta quinsi è di una fuga di gas, seguita dalla forte esplosione e infine il crollo di un palazzo in rue Saint-Jacques, nel quinto arrondissement di Parigi, non lontano dal Panthéon. Il ministro dell’Interno Gérald Darmanin ha subito pubblicato su Twitter l’appello a lasciare libera l’area per permettere ai soccorritori di intervenire. Poi è arrivato sul luogo così come la sindaca di Parigi Anne Hidalgo.