Putin e Zelensky concordano: ” La controffensiva rallenta”. Mosca: respinti attacchi e in 24 ore eliminati 730 ucraini

Zelensky: “progressi nell’offensiva più lenti del previsto”. Putin: “C’è un rallentamento della controffensiva ucraina” e “il nemico sta subendo perdite serie”

Almeno per una volta Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin si trovano d’accordo sul fatto che la controffensiva ucraina non avanza. I due presidenti sono d’accordo sul principio base, ma le sfumature dei comunicati sono diverse.

Il presidente ucraino Zelensky, in un’intervista alla Bbc, riconosciuto che i progressi della controffensiva ucraina sono “più lenti del previsto”, ma non parla di perdite e per minimizzare quello che è un insuccesso, aggiunge: “Alcune persone credono che questo sia un film di Hollywood e si aspettano risultati ora. Non lo è, Ciò che è in gioco è la vita delle persone”.

Più nette le parole del presidente russo Putin, che parlando ai laureati della accademie militari ha detto: “C’è un rallentamento della controffensiva ucraina” e “il nemico sta subendo perdite serie”. Secondo Putin Le forze russe hanno respinto nuovi tentativi ucraini di avanzare nel sud e nell’est del Paese eliminando oltre 730 soldati di Kiev nelle ultime 24 ore, oltre a “245 carri armati e 678 blindati di vario tipo, compresi francesi e americani”. Infine ha precisato chele forze di Kiev “non hanno ancora esaurito il potenziale per l’avanzata”. Lo riferisce l’agenzia Interfax.

Numeri confermati dal ministero della Difesa di Mosca – citato dall’agenzia Tass – nel suo bollettino quotidiano, nel quale ha specificato che le perdite più pesanti sono state inflitte agli ucraini nella regione di Donetsk, dove 400 militari di Kiev sono stati eliminati. Gli altri scontri più intensi sono avvenuti nel sud del fronte di Donetsk e su quello di Zaporizhzhia. Qui, ha detto il portavoce, Igor Konashenkov, le forze aeree russe hanno bombardato le truppe ucraine nei pressi di Vremevsky distruggendo un carro armato e tre veicoli blindati da combattimento.