Favara e Porto Empedocle. Domenica 23 raccolta firme di Fratelli d’Italia per 4 proposte legge d’iniziativa popolare

Domani, 23 febbraio, dalle ore 10.00, raccolta di Firme di Fratelli d’Italia a Favara e Porto Empedocle

Saranno due i gazebo per la raccolta di firme dei Circoli territoriali di Favara e Porto Empedocle, rispettivamente in piazza Cavour a Favara e in via Roma a Porto Empedocle.

Continua dunque la campagna di raccolta firme di Fratelli d’Italia a favore di quattro proposte di legge di iniziativa popolare, ovvero l’elezione diretta del Presidente della Repubblica, l’abolizione dei Senatori a vita, l’inserimento di un tetto massimo alla pressione fiscale nella Costituzione, la supremazia dell’Ordinamento italiano su quello europeo, tutte riforme richieste da tempo dagli italiani e sostenute da Giorgia Meloni.

Si ricorda a tutti i cittadini che per potere firmare è necessario esibire un documento d’identità valido.