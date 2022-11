Un paziente dopo una lite ha sparato e ucciso il cardiologo Alaimo: il presunto omicida è stato fermato

L’omicidio è avvenuto all’interno della clinica della vittima, il cardiologo Gaetano Alaimo in Via Bassanesi, a Favara. Secondo una prima ricostruzione il medico sarebbe stato ucciso a colpi di pistola da un paziente, un 47enne incensurato del luogo che sarebbe già stato fermato dai Carabinieri in Via Crispi e che si trova nei locali della Tenenza di Favara per essere interrogato. Sempre secondo quanto al momento trapelato, tra il medico e il paziente sarebbe nato un diverbio legato a una diagnosi di scompenso cardiaco, poi la lite verbale è culminata nell’omicidio con l’uomo che avrebbe estratto un’arma da fuoco ed ha sparato al professionista uccidendolo. Il paziente, un uomo di 47 anni, sarebbe in stato di fermo con l’accusa di omicidio premeditato.

Sul posto i carabinieri della Tenenza e i militari del Nucleo Investigativo, il Procuratore Capo facente funzioni Salvatore Vella insieme al Sostituto Procuratore Eliana Manno.