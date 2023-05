Finalmente è iniziato il Carnevale di Sciacca: ecco le immagini dello start

Alle 15 puntuale il carro di “Peppe ‘Nnappa” ha aperto ufficialmente l’edizione del 2023 del Carnevale di Sciacca: tanta gente già dai primi minuti



Come da tradizione, il primo a sfilare, dopo la cerimonia di inaugurazione, è stato il carro di “Peppe ‘Nnappa” ma chi attendeva la distribuzione gratuita di vino e salsiccia, è rimasto “a stomaco vuoto”. Come ormai reso noto, purtroppo per problemi di sicurezza questa tradizione è stata abolita.

Ma lo spettacolo continua e alle 19:00 inizierà lo spettacolo sul palco con Roberta Mandalà che intratterrà il pubblico.

Infine intorno alle 20:30, arriverà l’atteso intervento di Sasà Salvaggio, che in questa prima serata avrà come ospite Manuela Arcuri.