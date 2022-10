FMI: “Un terzo economia mondiale in recessione, soffrirà anche chi cresce”, intanto Germania cala produzione industriale

I rischi di recessione sono in aumento e circa un terzo dell’economia mondiale la sperimenterà tra quest’anno e il prossimo. Per questo, il Fondo monetario internazionale (FMI) si prepara a tagliare ancora le stime di crescita dell’economia globale per il 2023.

Lo ha annunciato la direttrice generale FMI Kristalina Georgieva, dicendo: “Abbiamo già abbassato tre volte le nostre proiezioni, portandole a solo il 3,2% per il 2022 e al 2,9% per il 2023. E nel World Economic Outlook della prossima settimana, ci sarà un nuovo taglio per il prossimo anno”.

“Stimiamo che i paesi che rappresentano circa un terzo dell’economia mondiale sperimenteranno almeno due trimestri consecutivi di contrazione questo o il prossimo anno. E, anche quando la crescita è positiva, sembrerà una recessione a causa della contrazione dei redditi reali e dell’aumento dei prezzi”, ha aggiunto Georgieva.

Intanto arrivano notizie poco confortanti dall Germania: la produzione industriale tedesca ad agosto ha subito un calo peggiore delle stime. Il ribasso è stato dello 0,8% contro una previsione di -0,5%. Anno su anno la crescita è del 2,1%.