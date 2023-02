Francia, ancora proteste per riforma pensioni. Jean-Luc Mélenchon: “Macron non si rende conto, dal 7 marzo blocchiamo tutto”

“Macron non si rende conto dello stato di tensione nel Paese. Siamo ad un punto cruciale, ma andiamo avanti, non molliamo!” questi sono solo alcuni degli slogan fatti durante la manifestazione di protesta di oggi a Montpellier

Il leader della sinistra radicale de La France Insoumise (LFI) Jean-Luc Mélenchon parla chiaro e lo fa con molti altri parlamentari francesi al proprio fianco: “Oggi è l’ultimo segnale, dal 7 marzo blocchiamo tutto”.

Ennesima gatta da pelare per il Presidente francese Macron che in apertura della manifestazione di oggi a Montpellier – quinta giornata di mobilitazione contro la riforma delle pensioni – si è visto lanciare l’appello di scioperi ad oltranza se il governo non ritirerà il progetto di riforma che porterebbe a 64 anni l’età della pensione.

Mélenchon, prendendo la parola alla partenza del corteo di Montpellier, ha sottolineato “la voglia di andare fino in fondo” da parte dei manifestanti: “sento una voglia di andare fino in fondo, comunque vada a finire”.