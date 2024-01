Francia. Gabriel Attal succede alla dimissionaria Elisabeth Borne: il nuovo Primo ministro e anche il primo dichiaratamente omosessuale

Che la scelta di Emmanuel Macron sarebbe caduta sul giovane Gabriel Attal era notizia che circolava già da ieri: la Francia ha il nuovo Primo ministro

Trentaquattro anni, il più giovane a ricoprire la carica di primo ministro nella Quinta repubblica francese e il primo dichiaratamente omosessuale. Gabriel Attal lascia il ministero dell’Educazione per succedere alla dimissionaria Elisabeth Borne. Secondo quanto riferiscono la radio RTL e la tv BFM, è questa la scelta del presidente Emmanuel Macron per guidare il governo in sostituzione di Elisabeth Borne, che ieri ha rassegnato le sue dimissioni dopo due anni di incarico. Ministro dell’Educazione, Attal ha guadagnato grande popolarità come portavoce del governo durante la pandemia da Covid-19.