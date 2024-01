Francia. Protesta agricoltori: trattori assediano Parigi. Il governo mobilita 15mila uomini delle forze di sicurezza

I contadini francesi da ieri hanno iniziato a bloccare le strade parigine: la città è assediata, il governo corre ai ripari e mobilitando 15mila membri delle forze di sicurezza

La Francia è solo la punta dell’iceberg della protesta del mondo contadino europeo, i trattori sono sul piede di guerra, anche in Germania, Belgio e persino in Italia. Dal pomeriggio di ieri in Francia, è cominciato l’annunciato “assedio” di Parigi, che fa temere una settimana di scontri tra contadini infuriati e forze dell’ordine francesi.

Il governo francese venerdì scorso, nel tentativo di arginare la protesta, ha abbandonato i piani per ridurre gradualmente i sussidi statali sul diesel agricolo e promesso un allentamento delle normative ambientali, ma per gli agricoltori sono misure insufficienti e hanno annunciato di intensificare la mobilitazione, promessa che si è materializzata ieri. Migliaia di contadini francesi intorno alle , hanno iniziato a bloccare le strade parigine, ponendo fine alla pausa del fine settimana e la mobilitazione degli agricoltori ha ripreso con forza con l’assedio in massa alla capitale. Per oggi sono previsti otto punti di blocco sulle principali autostrade, mentre da ieri diverse decine di trattori hanno superato il casello di Saint-Arnoult a Yvelines: un pedaggio simbolico perché costituisce una porta d’accesso all’Ile-de-France. Poi i contadini si sono diretti verso Parigi, con l’intenzione di bloccare anche il mercato internazionale di Rungis, situato a soli 8 chilometri a sud della capitale francese, dove li aspettano i blindati della gendarmeria. Questo mercato di interesse nazionale, situato nella Val-de-Marne, è un luogo importante per lo scambio di prodotti alimentari.

Sul fronte della diplomazia, secondo fonti dell’Afp, i vertici dei principali sindacati francesi degli agricoltori, Fnsea e Ja (Giovani Agricoltori), dopo avere annunciato “l’assedio” di Parigi, sono stati invitati a incontrare il premier Gabriel Attal, ma né Matignon né i due sindacati hanno confermato l’incontro.

L’Eliseo annuncia che giovedì, a margine del vertice straordinario sul bilancio dell’Ue, si terrà un incontro tra il presidente francese, Emmanuel Macron e la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, i due parleranno della crisi del mondo agricolo e delle misure di sostegno invocate dagli agricoltori al livello dell’Unione europea. Sul tavolo dell’incontro bilaterale, precisa l’Eliseo, anche l’accordo commerciale Ue-Mercosur, la pratica del maggese, e l’arrivo dei prodotti ucraini nell’Unione.