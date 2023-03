Francia. Riforma delle pensioni: ancora scontri a Parigi tra manifestanti e polizia, 4mila persone in piazza, 11 fermati

Non si placano le proteste in Francia controla contestatissima riforma delle pensioni voluta Emmanuel Macron, passata d’imperio tramite l’applicazione dell’articolo 49.3 della Costituzione

Nella serata di ieri venerdì 17 marzo, a partire dalle 18, migliaia di persone, circa quattromila secondo i sindacati, si sono radunate in place de la Concorde ,a Parigi dove ci sono stati scontri con le forze dell’ordine, che con idranti e lacrimogeni, in tardissima serata sono riusciti a sgomberare la piazza. Undici persone sono state arrestate.

La polizia è arrivata nella piazza prima dei manifestanti e preventivamente ha transennato i punti sensibili, ma la cosa non è stata gradita da alcuni gruppi di giovani, che a volto coperto, hanno appiccato il fuoco alle transenne con materiale da cantiere. Poi hanno attaccato anche gli agenti con lancio di oggetti. La polizia ha risposto usando i lacrimogeni e caricando la folla.

Ciò però che si percepisce, è che da giovedì, dopo che Emmanuel Macron ha deciso di far attivare alla prima ministra Elisabeth Borne il meccanismo previsto dall’articolo 49.3 della Costituzione, che ha dato il via libera del Senato per l’approvazione della riforma delle pensioni, migliaia di persone si sono riversate per le strade francesi senza più fermarsi.