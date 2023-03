Il presidente cinese Xi Jinping in visita in Russia dal 20 al 22 marzo per “approfondire la fiducia reciproca tra le due super potenze”

Il presidente cinese Xi Jinping sarà in visita in Russia dal 20 al 22 marzo su invito del presidente russo Vladimir Putin Lo riferisce il Cremlino. “Durante i colloqui, verranno discussione questioni di attualità su un ulteriore sviluppo delle relazioni di partenariato globale e sull’interazione strategica tra Russia e Cina – si legge in una nota – E’ previsto inoltre uno scambio di opinioni sull’approfondimento della cooperazione tra Mosca e Pechino in ambito internazionale”. Il viaggio, ha precisato il portavoce del ministero degli Esteri di Pechino, Wang Wenbin, “riguarderà l’amicizia volta ad approfondire la fiducia reciproca tra Cina e Russia”. E’ quanto ha detto nel briefing quotidiano. Redazione Fatti & Avvenimenti www.facebook.com/fattieavvenimentisicilia/