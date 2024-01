Gela (CL). Si schianta con la moto contro un albero: 42enne muore nonostante l’intervento dell’elisoccorso

Un tragico incidente autonomo si è verificato nel pomeriggio di ieri, un uomo di 42 anni è morto dopo essersi schiantato con la moto contro un albero: inutili i tentativi di rianimarlo

E’ accaduto nel pomeriggio di ieri, sabato 20 gennaio, in via Settefarine a Gela, in provincia di Caltanissetta. La vittima è Gregorio Perrone di 42 anni. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo era alla guida di una moto, quando per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo è si è schiantato contro un albero, rimanendo gravemente ferito.

Sul posto dalla centrale del 118 di Caltanissetta sono stati inviati l’elisoccorso e un’ambulanza ma purtroppo nonostante i vari tentativi di rianimarlo per il 42enne non c’è stato nulla da fare. I rilievi per stabilire la dinamica dell’incidente sono stati eseguiti dagli agenti della polizia municipale,