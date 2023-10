Gela. Si getta in mare per salvare la figlia in difficoltà, ma si sente male per lo sforzo e muore nonostante i soccorsi

Una domenica di mare, che per un nucleo familiare di Caltagirone, si è trasformata in tragedia: un uomo è morto dopo avere salvato la figlia che stava annegando

È accaduto nel primo pomeriggio di ieri 15 ottobre 2023 nel tratto di mare di fronte il lungomare Federico II di Svevia, a Gela, in provincia di Caltanissetta. La vittima è Francesco Di Gregorio, di 54 anni, originario di Caltagirone, nel catanese, morto dopo aver salvato la figlia in difficoltà tra le onde.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo era in spiaggia, quando si è accorto che la figlia ventenne era in difficoltà tra le onde. Il 54enne si è immediatamente tuffato per aiutarla, ma dopo averla tratta in salvo, probabilmente per lo sforzo eccessivo si è sentito male e non è riuscito a rientrare sulla battigia. soccorso uomini della capitaneria di porto che lo hanno raggiunto e portato sulla spiaggia, le sue condizioni sono apparse subito gravi e nonostante il prodigarsi degli operatori del 118, durante il tragitto per arrivare al locale pronto soccorso è deceduto.