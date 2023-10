Iran sposta combattenti verso il confine con Israele: Gli Usa temono un’escalation della guerra

Il Corpo dei Guardiani della Rivoluzione Islamica iraniana (Irgc) sta spostando i Pasdaran verso il confine israeliano, mossa che fa temere possa aprirsi un nuovo fronte nello scontro tra Tel Aviv e Hamas

Lo scrive il Wall Street Journal. Secondo un consigliere del governo siriano e un attivista di Deir ez-Zor, l’Irgc ha ridistribuito i combattenti dalla città siriana orientale di Deir ez-Zor verso sud in un’area vicino a Damasco. La fonte ha riferito che alcuni di loro sono esperti missilistici. Il consigliere del governo siriano ha affermato che l’obiettivo dell’Iran rimane in gran parte difensivo.

La notizia ha messo in allarme gli Usa che temono un’escalation della guerra tra Israele e Hamas e la prospettiva di un coinvolgimento diretto dell’Iran. Il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca Jake Sullivan intervenendo alla Cbs, ha evocato la possibilità di un nuovo fronte di battaglia sul confine tra Israele e Libano. “Non possiamo escludere che l’Iran scelga di impegnarsi direttamente in qualche modo. Dobbiamo prepararci per ogni possibile evenienza”.