Germania in recessione tra le guerre: Pil confermato a -0,3% nel 4° trimestre e su base annua

Peggiora ancora la crisi dell’economia tedesca nel contesto dell’economia di guerra indiretta d’Europa e d’Occidente: -0,2% su base annua nell’ultimo trimestre 2023, i dati sono dell’ufficio di statistica nazionale tedesco

La Germania continua ad andare male e non è un bel segnale per l’Europa delle sanzioni e del confronto muscolare con Mosca e Pechino: nel quarto trimestre del 2023 il Pil tedesco è calato dello 0,3% rispetto al precedente trimestre, ossia dello 0,2% rispetto allo stesso periodo del 2022. Sono questi i dati che arrivano oggi dal Destatis, l’ufficio di statistica tedesco, dopo i dati preliminari diffusi il 30 gennaio scorso.

L’economia teutonica vede anche una brusca frenata su base annua, considerato che per l’intero 2023, le rilevazioni più recenti confermano il declino dello 0,3%: “L’economia tedesca ha chiuso il 2023 in territorio negativo. Nell’ultimo trimestre, il calo degli investimenti ha avuto un effetto frenante sull’attività economica, mentre i consumi sono leggermente aumentati”, rileva Ruth Brand, presidente dell’Ufficio federale di statistica, commentando i dati. Nei primi tre trimestri, il pil ha sostanzialmente ristagnato in un contesto economico globale e occidentale funestato dai vari conflitti, sia militari con l’Ucraina in primis, che diplomatici contro Russia e Cina.