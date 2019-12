Giacomo Glaviano votato tra i 10 migliori Giornalisti del Turismo 2019 nel mondo

Arriva un nuovo riconoscimento per Giacomo Glaviano Presidente della FIJET Italia: è tra i “10 migliori Giornalisti del Turismo 2019 nel mondo”

I diplomati nel corso di Giornalismo Turistico 2019, promosso dall’Organizzazione Mondiale del Giornalismo Turistico, hanno votato i giornalisti che si sono distinti maggiormente nel 2019 per la loro carriera, impegno e dedizione in questo settore.

Questi i 10 votati:

Ángel Fernández (Repubblica Dominicana)

Yazmín Jímenez (Panama)

Sonia Renison (Argentina)

Guido Calderón (Ecuador)

Aime Tatis (Colombia – deceduto l’8 giugno)

Giácomo Glaviano (Italia)

Arina Kleist (Groenlandia)

Victor Valles Mata (Messico)

Enrique Sancho (Spagna)

Adrián Morales (Cuba)







Le prime congratulazioni arrivano dai giornalisti della FIJET Italia: “Notiamo con piacere che fra questi c’è anche Giacomo Glaviano. La menzione è ancor più apprezzabile in questo contesto legato ai paesi sudamericani, dove ovviamente la realtà europea è poco conosciuta. Rallegramenti quindi al nostro Presidente e amico per la sua instancabile attività”.

Grongratulazioni e apprezzamento anche da Massimo Boaron: “Notificación de Foro de Periodismo Turistico a firma di Nuria Alberti Secretaria General FIJET España Adscrita a la Federación Mundial de Periodistas y Escritores de Turism”.

Infine una nota “con affetto” arriva da Madrid da parte di Nuria Alberti: “Come ultimo lavoro per ottenere il Titolo di Diplomado Internacional en Periodismo Turístico, organizzato dalla Organizaciones Mondiale di Giornalismo Turistico, dovevo sviluppare e dimostrare un Paese ed una città evidenziati per la loro politica turística; ed un giornalista turístico che si distingue nel suo paese come migliore giornalista turístico.

Scelsi l’Italia, come città Matera, come evento turístico “Passione Italia” che si sviluppa da anni in Madrid con la rappresentazione di dite italiane e ti scelsi come migliore giornalista turístico.

Sei stato menzionato nel Forum dei giornalisti turistici. Complimenti per il premio ottenuto in Croazia, per il tuo bellissimo paese, per Matera Città Culturale 2019!

Ti auguro molti più successi nel 2020!”.

Le congratulazioni per l’ambito riconoscimento anche da parte della redazione di Fatti & Avvenimenti.