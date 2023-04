Giovane mamma 46enne muore nel sonno per un malore improvviso: lascia 4 figli piccoli e il marito

Ancora un dramma familiare dovuto ad un ormai sempre più frequente malore improvviso: una giovane mamma muore nel sonno

E’ accaduto mercoledì 12 aprile, in un appartamento di Pontelatone, piccolo Comune del Casertano. La vittima è Marianna Di Matteo di appena 46 anni, mamma di quattro figli. Secondo quanto riportato dai media locali, la donna sarebbe andata a dormire come sempre, ma proprio mentre era assopita, è stata colta da un malore improvviso che non le ha lasciato scampo. Ad accorgersi della tragedia è stato il marito quando ha provato a svegliarla, ma ormai era troppo tardi, la 46enne era già deceduta.

La tragedia ha gettato nello sconforto l’intera comunità. Marianna lascia 4 figli piccoli. Cresceranno ora senza la loro mamma, con accanto il papà e tutte le persone che amano loro e la grande famiglia che sono.

Il funerale si è celebrato 14 aprile scorso alle 9:00 presso la cappella dell’Annunziata in Pontelatone. Teresa D’Angelo scrive: “Si chiamava Marianna era la cugina di una mia cara amica Anna Di Lauro era di Pontelatone aveva solo 46 anni. Trovata morta nel sonno x un arresto cardiaco, l’ennesimo di una lunga scia che ancora non finisce di mietere vittime. Ha lasciato un marito, 4 bambini, una famiglia”.