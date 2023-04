Silvio Berlusconi dimesso dalla terapia intensiva

Silvio Berlusconi è stato dimesso dalla terapia intensiva ed ora è ricoverato nel reparto di degenza ordinaria



Dal 5 aprile scorso Silvio Berlusconi è ricoverato nell’ospedale San Raffaele di Milano per un’infezione polmonare in conseguenza della leucemia mielomonocitica cronica che lo affligge da tempo.

Stamattina Il leader di Forza Italia ha lasciato il reparto di terapia intensiva dell’ospedale San Raffaele di Milano, ed è stato trasferito in un reparto di degenza ordinaria, dove resterà costantemente monitorato per seguire l’evoluzione dell’infezione polmonare che lo ha costretto al ricovero.

Nei giorni scorsi i medici che lo hanno in cura hanno detto chiaramente che dopo giorni difficili e critici si è avuto un costante miglioramento. L’ex premier, che in questi giorni ha avuto costantemente al suo fianco la compagna Marta Fascina, i figli Pier Silvio, Marina, Eleonora, Barbara e Luigi, il fratello Paolo e gli amici e collaboratori più fidati, come Fedele Confalonieri, soffre da tempo di leucemia mielomonocitica cronica.