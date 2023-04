Roma. Scontro tram e l’auto di Ciro Immobile: portato in ospedale per trauma alla colonna insieme alle 2 figlie

“ Non mi sono fatto niente, ho soltanto un dolore al braccio”. Queste le parole di Ciro Immobile, subito dopo l’incidente stradale che l’ha visto coinvolto, insieme alle due figlie

L’incidente si è verificato intorno alle 8,30 di oggi domenica 16 aprile, in piazza delle Cinque giornate, nel quartiere Prati, a Roma. Secondo una prima ricostruzione, Ciro Immobile era alla guida del suo Suv, un Land Rover, con accanto le sue due figlie, quando, per cause in corso di accertamento, ad un incrocio si è scontrato con un tram della linea 19 dell’Atac. Nell’impatto molto violento, la parte anteriore della vettura è andata completamente distrutta e gli airbag sono esplosi, mentre il tram per la forza dell’urto è uscito dai binari.

Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco e le ambulanze del 118, che hanno soccorso sia il calciatore che le due figlie, rimasti feriti e trasportati al policlinico Gemelli. Per l’equipe del professor Francesco Franceschi che hanno visitato il giocatore: “Ciro Immobile ha riportato un trauma distorsivo della colonna vertebrale e la frattura composta dell’ XI costola destra. Le condizioni sono al momento buone. Il calciatore rimane in osservazione presso il reparto di medicina di urgenza”.

Ferito anche il macchinista che è stato ricoverato al policlinico Umberto I in codice giallo insieme con altri cinque passeggeri che sono finiti a terra nel corridoio centrale: due in codice giallo e tre verdi, smistati tra San Giovanni e Santo Spirito.

I rilievi del caso sono stati eseguiti dagli agenti della polizia municipale, che stanno sentendo i testimoni. Secondo alcuni ci sarebbe un problema nella sincronizzazione dei sistemi dei semafori all’incrocio. “Ho visto arrivare l’auto e centrare in pieno il tram”, ha raccontato un automobilista fermo al semaforo rosso dall’altra parte della strada. Nelle prossime ore la polizia municipale ascolterà anche la testimonianza del macchinista. Da valutare anche la velocità tenuta dall’auto del calciatore: il Suv è stato sequestrato per essere sottoposto a perizie così come il mezzo pubblico. Saranno anche analizzati i filmati delle telecamere di vigilanza in piazza delle Cinque Giornate. Per motivi di sicurezza i vigili del fuoco hanno chiesto all’Atac anche di escludere l’alimentazione elettrica della linea 2 dei tram e il servizio è stato assicurato da navette.