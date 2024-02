Gli Stati Uniti hanno lanciato attacchi militari in Siria e Iraq. Austin: “Questo è solo l’inizio della nostra risposta”

La risposta degli Stati Uniti nell’est della Siria, al recente attacco contro una base Usa in Giordania è arrivata come promesso da Biden: uccisi diversi combattenti filo-iraniani

Gli Stati Uniti affermano di aver colpito più di 85 obiettivi negli attacchi aerei di ritorsione in Iraq e Siria, prendendo di mira sia i pasdaran dei Guardiani della rivoluzione iraniana sia milizie affiliate. Sarebbero 18 i miliziani uccisi negli attacchi. Il capo del pentagono Lloyd Austin ha commentato: “Questo è solo l’inizio della nostra risposta”.

Il presidente americano Joe Biden che aveva annunciato una risposta adeguata ha detto: “Sotto i miei ordini le forze militare americane hanno colpito obiettivi in Iraq e Siria che il Corpo delle Guardie della Rivoluzione islamica dell’Iran hanno utilizzato per attaccare le forze americane. Gli USA non cercano il conflitto in Medio Oriente o in altre parti nel mondo. Ma lasciate che tutti quelli che cercano di colpirci sappiano: se farete del male a un americano, noi risponderemo. La nostra risposta è iniziata ora e continuerà”.