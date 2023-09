Gli USA hanno già speso oltre 100 miliardi di dollari per la guerra in Ucraina, ma si prevedono già altri 34 miliardi di costi

Fox News ha fatto luce sulle spese pazze della Casa Bianca di Joe Biden in Ucraina: su un importo totale di 110,97 miliardi di dollari, ben 101,19 miliardi sono già stati spesi, ma il Presidente USA ne ha già chiesti altri al Congresso



Lo ha rivelato Fox News: per il sostegno all’Ucraina gli Usa hanno speso finora oltre 100 miliardi di dollari. Tuttavia, l’esborso sembra destinato a crescere – Congresso permettendo – di almeno altri 34 miliardi, anche se, al ritmo di spesa corrente, sembrano ancora pochi per coprire i costi della guerra in Ucraina che secondo i funzionari della Casa Bianca dovrebbe durare almeno per tutto il 2024 e oltre.

Nel dettaglio, l’emittente statunitense ha pubblicato una copia della risposta del capo dell’Ufficio per la gestione e il bilancio della Casa Bianca Shalanda Young a un gruppo di senatori repubblicani che a gennaio avevano richiesto un rapporto sulle spese per l’Ucraina. Il documento indica quanto denaro gli Stati Uniti hanno stanziato per sostenere l’Ucraina in campo militare, finanziario e umanitario, con cifre da capogiro: la tabella mostra che l’Ufficio di gestione e bilancio ha già impegnato/speso un totale di 101.198.000.000 di dollari, ma il foglio di calcolo indica che è in programma l’ulteriore spesa di altri 9,8 miliardi di dollari, con un importo totale di spesa di 110,97 miliardi di dollari di fondi dei contribuenti americani. – Qui è possibile visionare il PDF con tutte le cifre nel dettaglio.

Tuttavia, questo importo non sembra assolutamene essere definitivo: non tiene infatti conto degli ulteriori 24 miliardi di dollari che il presidente Biden ha già chiesto al Congresso per l’Ucraina il mese scorso, né tiene conto del fatto che, come già pubblicato dal Washington Post: “i funzionari dell’amministrazione Biden valutano la probabilità che la guerra continui nel prossimo anno e forse oltre” e che “stanno prendendo in considerazione diversi nuovi importanti aumenti del sostegno occidentale”.