Governo taglia i fondi a sanità, istruzione e asili ma spende 21 milioni per il suo staff: più di tutti i governi precedenti

Il Governo Meloni non trova i soldi per la sanità, per l’istruzione e per gli asili nido, ma li trova per pagare lo staff della premier, superando di gran lunga quanto speso da tutti i governi che l’hanno preceduta

Con Giorgia Meloni premier la spesa per i collaboratori di Palazzo Chigi ha raggiunto cifre da record. Il Governo incalzato dalle opposizioni parla di un “modesto incremento”, ma i numeri in bilancio preventivo 2024 relativo alla presidenza del Consiglio, dove è prevista una spesa davvero troppo ingente la smentiscono clamorosamente. Per il 2024 agli uffici di diretta collaborazione con la premier, sono destinati ben 21,2 milioni di euro. Lo scorso anno il Governo Meloni aveva previsto una spesa pari a 20,9 milioni di euro, quindi con una differenza di 305mila euro considerata un “modesto incremento”, non ammettendo che le spese dello staff della premier Giorgia Meloni si sono moltiplicate rispetto ai precedenti esecutivi.

Ed infatti già l’anno precedente l’incremento era stato di oltre 2 milioni in più e l’ esecutivo si era giustificato dicendo che essendosi appena insediato aveva fatto una stima dei costi sulla base delle spese dell’esecutivo precedente ovvero lo staff di Mario Draghi, ma se veramente fosse stato così quest’anno la spesa sarebbe dovuta scendere e invece la spesa è lievitata ancora.

Non è comunque una novità, storicamente con la destra le spese per i collaboratori sono state le più alte, analisi confermata dalla classifica stilata tra gli altri anche da Tpi, che certificano che le spese per lo staff di Giorgia Meloni sono più alte dei Governi di Draghi, Conte, Gentiloni e Renzi.

Questi i numeri:

Governo Renzi – 2016: 12 milioni

Governo Gentiloni – 2017: 14 milioni

Governo Gentiloni/Conte – 2018: 15 milioni

Governo Conte – 2019: 16 milioni

Governo Conte – 2020: 16 milioni

Governo Draghi – 2021: 16 milioni

Governo Draghi/Meloni – 2022: 18 milioni

Governo Meloni – 2023: 20 milioni

Governo Meloni – 2024: 21 milioni