Ucraina sotto pesante attacco missilistico russo nella notte: lanciati droni e missili ipersonici Kinzhal

“La Russia ha lanciato un attacco missilistico contro l’Ucraina nelle prime ore del mattino. Quasi tutte le regioni sono in allerta aerea attiva, poiché gli aerei da combattimento russi hanno lanciato missili da crociera dal Mar Caspio verso le città ucraine “

Lo scrive l’aeronautica ucraina su Telegram. aggiungendo che “Coloro che sono sotto allerta aerea attiva hanno ricevuto istruzioni di cercare rifugio immediatamente”. L’aeronautica militare ucraina ha anche riferito che aerei da caccia intercettori MiG-31K hanno lanciato missili ipersonici Kinzhal dall’oblast russo di Nizhny Novgorod. E le esplosioni sono state udite intorno alle 5 del mattino nella città di Dnipro, nella regione di Dnipropetrovsk, e intorno alle 7 del mattino a Kropyvnytskyi, nella regione di Kirovohrad, ha riferito Suspilne.

L’Aeronautica militare ha aggiunto che alle 5:32 (le 4:32 in Italia) del lancio di missili russi da aerei aerei Tu-95MS dalla zona del Mar Caspio, come riporta Rbc-Ucraina. Successivamente, è stato annunciato il decollo di un caccia MiG-31K dall’aeroporto di Savasleyka nella regione russa di Nizhny Novgorod. E poi il decollo di molti altri MiG-31K, che hanno lanciato i missili ipersonici Kinzhal nelle direzioni di Dnipro, Kyiv, Rivne e Kryvyi Rih. Sono stati lanciati anche missili da crociera nelle direzioni delle regioni occidentali ucraine e missili Kh-31P verso il distretto di Berislav nella regione di Kherson (sud).

Secondo i gruppi di monitoraggio, i russi hanno utilizzato 6 aerei Tu-95MS, 6 aerei Tu-22M3, 5 aerei MiG-31K, aerei Su-34/Su-35 e hanno lanciato missili balistici anche dalla Crimea occupata. La difesa aerea è entrata in azione in diverse regioni del Paese. A Poltava (centro) un razzo è caduto nel cortile di una casa, ma non è esploso. Nella regione di Cernihiv (nord) ci sono state esplosioni nell’omonima città e si segnalano danni. Esplosioni sono state udite anche nelle regioni di Kirovohrad (centro) e Rivne (ovest), ma secondo informazioni preliminari non ci sarebbero feriti o vittime.