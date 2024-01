Elezioni Taiwan: scrutinio quasi ultimato, Lai ha vinto, candidato Kmt ammette sconfitta. La Cina invia 8 jet e 6 navi

A circa il 75% dello spoglio, William Lai è sicuro dalla vittoria ufficiale, tanto che il candidato del Kuomintang riconosce la sconfitta. Ma da Pechino arriva un duro monito di: “Stroncheremo tentativi di indipendenza” e invia otto jet e sei navi militari intorno all’isola

Secondo il conteggio non ufficiale di Formosa Tv, William Lai candidato del Partito democratico progressista (Dpp), è oltre al 40% dei voti validi pari a più di 5 milioni. Staccato al 32,7%, Hou Yu-ih, in corsa per i nazionalisti del Kmt (il Kuomintang, il partito che fu di Chiang Kai-shek), con un totale di 2,6 milioni di voti. Mentre il terzo candidato Ko Wen-je, del Partito popolare (Tpp), perde quota rispetto ai dati iniziali e scivola al 27,3% (2,2 milioni di voti). Hou Yu-ih candidato del Kuomintang ha riconosciuto la sconfitta, essendo il candidato che, tra i due, avrebbe potuto insidiare il favorito.

Erano oltre 19,3 milioni gli elettori chiamati a votare negli oltre 18mila seggi per elezioni che potrebbero ridefinire i rapporti tra Taipei e Pechino. A Taipei, capitale di Taiwan, ha votato il 70,6% degli aventi diritto a partecipare alle elezioni presidenziali e legislative, rende noto il canale di notizie taiwanese Set News spiegando che è la stessa affluenza delle ultime elezioni del 2020.

A avittoria orami certa Lai, alle 20 e 30 ora locale, le 13 e 30 in Italia. Ha tenuto una conferenza stampa durante le quaòe ha ribadito l’indipendenza Taiwan, non lasciando spazio ad alcuna trattativa con Pechino che ha risposto inviando otto jet e sei navi militari intorno all’isola.