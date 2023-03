Grammichele (CT). Un operaio è morto dopo essere precipitato in una scarpata travolto dal crollo di un muro di tufo

Un tragico incidente sul lavoro si è verificato nel pomeriggio di ieri, un anziano operaio è deceduto a causa del crollo di un muro che stava demolendo

È accaduto nel pomeriggio ieri in via fonte dei canali a Grammichele, in provincia di Catania. La vittima è Luigi Termini, di 71 anni, pensionato ma ancora in attività. Secondo quanto ricostruito, l’uomo stava eseguendo un lavoro di demolizione di un muro in conci di tufo di una proprietà privata, che costeggiava una scarpata, quando la parete ha ceduto facendolo cadere nel vuoto. Sul posto è arrivata un’ambulanza del 118, ma i sanitari a causa delle gravi ferite riportate dall’uomo, ha richiesto l’intervento dell’elisoccorso per trasportarlo al pronto soccorso dell’ospedale Cannizzaro di Catania. Ma purtroppo l’operaio è deceduto mentre il mezzo del 118 lo stava conducendo sulla piazzola di atterraggio del velivolo. A nulla sono valsi i tentativi di rianimarlo.