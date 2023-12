Guerra Israele Hamas, Erdogan: “Netanyahu sta facendo quello che ha fatto Hitler”

“Quello che fa il premier israeliano non è da meno rispetto a quello che ha fatto Adolf Hitler. Oggi la Germania continua a pagare il prezzo di Hitler, e per questo motivo non alza la voce”



Lo ha detto il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. Lo riporta l’edizione turca della Cnn. “Parlavano di Hitler in modo strano. In cosa sei diverso da Hitler?”, dice il leader turco riferendosi agli attacchi di massa nella Striscia di Gaza che hanno sinora provocato oltre 20mila morti tra i palestinesi. “Ci siamo resi conto – ha aggiunto Erdogan – che le istituzioni che parlano in grande sono completamente vuote quando si tratta di Israele. Ad oggi sono trascorsi 80 giorni dall’inizio degli attacchi. Tutti i valori dell’umanità sono stati distrutti davanti ai nostri occhi”. Gli israeliani, sostiene il presidente turco “hanno ucciso più di 20mila abitanti di Gaza. La voce che sta al fianco degli oppressi è la voce dei musulmani turchi. Sono stati bombardati ospedali, scuole e luoghi di culto, che non dovrebbero essere toccati nemmeno in guerra. Gli scienziati di Gaza sono stati uccisi insieme alle loro famiglie. Stiamo assistendo, con il cuore pesante, al massacro di 2,5 milioni di persone”.

Parole che non sono piaciute a Netanyahu, che ha risposto per le rime: “Erdogan, che commette un genocidio fra i curdi e che si è aggiudicato il record mondiale di arresti di giornalisti contrari al suo regime, è l’ultimo che può farci prediche. Il nostro – ha aggiunto il premier israeliano – è l’esercito più morale al mondo, che combatte ed elimina l’organizzazione terroristica più disgustosa e crudele al mondo: Hamas-Isis, che si è macchiata di crimini contro la umanità e che Erdogan invece loda, offrendo anche ospitalità ai suoi dirigenti”.

Le relazioni sono ai minimi termini tra la Turchia e Israele che ha anche ripetutamente detto di essere pronto a colpire i leader di Hamas ovunque si trovino, Turchia compresa, visto che non sono pochi quelli ospitati lì. Una minaccia alla quale ha replicato ad inizio dicembre lo stesso Erdogan che ha sconsigliato allo Stato ebraico di “fare una mossa del genere contro la Turchia”.