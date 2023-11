Guerra Ucraina. La Slovacchia comunica alla Nato: “Stop aiuti militari a Kiev”

Dopo la decisione di interrompere l’invio di aiuti militari all’Ucraina annunciata dal primo ministro slovacco Robert Fico, oggi il ministro della Difesa Kaliniak ha informato il segretario generale NATO Stoltenberg

In foto: il ministro della Difesa slovacco Robert Kaliniak, il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg ed il ministro degli Affari esteri ed europei slovacco Juraj Blanár

Il ministro della Difesa slovacco Robert Kaliniak ha informato ufficialmente oggi il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg che la Slovacchia e non fornirà più armi all’Ucraina.

In una breve dichiarazione ufficiale si legge infatti: “Il ministro della Difesa slovacco Robert Kaliniak ha incontrato a Bruxelles il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg, che ha informato della fine dell’assistenza militare all’Ucraina fornita dai depositi delle forze armate slovacche”. “La Slovacchia, tuttavia, continua a fornire all’Ucraina una gamma abbastanza ampia di aiuti umanitari e assistenza tecnica, il cui uso non provoca morti”, è sottolineato nella dichiarazione.

Come noto, la decisione di interrompere l’invio di aiuti militari all’Ucraina era stata presa dal neo-eletto governo del primo ministro slovacco Robert Fico, che è entrato in carica il 25 ottobre scorso. Il governo slovacco tuttavia non impedirà agli appaltatori militari privati di fornire armi e munizioni a Kiev.