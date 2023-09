I Challenger distrutti sono due: apparso il filmato del secondo Challenger 2 distrutto a Zaporizhzhia

In rete, sui canali filorussi, è apparso il filmato del secondo carro armato britannico Challenger 2 distrutto vicino a Rabotino, a sud di Zaparozhia

Sono due i carri armati britannici Challenger 2 distrutti dai russi sul fronte di Zaporizhzhia, adesso ci sono le prove. La notizia era stata data sui canali filorussi già sabato scorso, ma non vi erano né foto né video a testimonianza. Ora invece, come si vede chiaramente dal video, è arrivata la conferma della distruzione di un ulteriore carro britannico, che prima della guerra in Ucraina contro la Russia, praticamente non aveva mai subito perdite. In totale, alle forze di Kiev sono stati forniti 14 carri armati di questo tipo, anche se la cifra promessa sarebbe stata raddoppiata da Londra a 28.