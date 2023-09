Mosca: “Russia e Cina risponderanno a qualsiasi tentativo occidentale di distruggere l’architettura di sicurezza asiatica”

Secondo un funzionario di spicco del Ministero degli Esteri russo: “L’Occidente sta cercando di distruggere l’architettura di sicurezza attorno all’Associazione delle nazioni del Sud-Est asiatico (ASEAN) e di sostituirla con le costruzioni “indo-pacifiche” di Washington”, per questo Russia e Cina sono pronte a rispondere insieme con esercitazioni e pattugliamenti congiunti

Pattugliamento congiunto russo-cinese a luglio 2023

La Russia e la Cina risponderanno a “qualsiasi tentativo occidentale di distruggere l’architettura di sicurezza della regione dell’Asia-Pacifico”. Lo ha detto alla TASS Georgy Zinovyev, direttore del primo dipartimento asiatico del ministero degli Esteri russo, a margine del Forum economico orientale, che si sta svolgendo a Vladivostok in Russia, dal 10 al 13 settembre.

Secondo il diplomatico russo, Mosca e Pechino sono preoccupate per il fatto che gli Stati Uniti e i loro alleati perseguano una politica conflittuale verso la militarizzazione della regione Asia-Pacifico sfruttando il potenziale militare della NATO. “Senza dubbio, i nostri paesi reagiranno alle minacce esistenti e potenziali nella regione, anche nell’ambito della cooperazione in ambito militare, con esercitazioni congiunte e pattugliamenti navali e aerei su base regolare”, ha affermato.

L’Occidente sta cercando di distruggere l’architettura di sicurezza attorno all’Associazione delle Nazioni del Sud-Est asiatico (ASEAN) e di sostituirla con le costruzioni “indo-pacifiche” di Washington, ha detto Zinovyev. “Stanno compiendo passi in linea con il concetto di deterrenza che gli occidentali hanno perseguito fin dall’era della Guerra Fredda”, ha affermato. “Sfortunatamente, l’AUKUS (il patto di sicurezza Australia-Regno Unito-USA) non è l’unico progetto che pone grossi rischi sia per tutti gli attori regionali che, inevitabilmente, per i promotori e i partecipanti ai programmi della NATO in Asia”, ha dichiarato.