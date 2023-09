Il generale russo “Armageddon” Surovikin è in Algeria: “Nuovo capo Operazioni russe in Africa”

Incarico africano per il generale “Apocalisse”? Così sembra, intanto la sua presenza è stata confermata in Algeria dove è arrivato a capo di una delegazione russa di alto livello del Ministero della Difesa di Mosca

il generale Sergey Surovikin, soprannominato “Armageddon”, che secondo gli “esperti” occidentali era stato licenziato o addirittura ucciso da Putin dopo la “marcia della giustizia” di Prigozhin di cui era giudicato amico, è stato recentemente fotografato in Algeria.

Qualche atlantista urlerebbe “i russi alle porte” e forse farebbe anche bene:

Online sono infatti comparse foto del generale Surovikin in visita in Algeria, gli scatti fanno riferimento alla moschea Abd al-Hamid Ben Badis di Orano, sulla costa nord-occidentale algerina che si affaccia sul mediterraneo. Malgrado non vi siano stati comunicati ufficiali, Surovikin era a capo di una delegazione diplomatico-militare di alto livello, i canali filo-russi lo danno come nuovo responsabile delle operazioni in Africa del Ministero della Difesa russo.

Il nuovo incarico, qualora confermato, arriva ad appena una settimana di distanza dalla nomina dello stesso Surovikin a capo del Sistema di coordinamento di Difesa Aerea congiunto della Comunità di Stati Indipendenti CSI, ossia la comunità internazionale di stati ex-sovietici, un ruolo puramente di facciata, ma dal grande valore simbolico dopo la sollevazione dall’incarico di comandante in capo delle forze aerospaziali russe.

Non è chiaro se il nuovo incarico di Surovikin possa dimostrare un appianamento dei dissidi tra Wagner – spesso longa manus del Ministero degli Esteri russo – e il Ministero della Difesa di Shoigu. Ricordiamo che nelle scorse settimane, dopo la morte di Prigozhin, si erano diffuse voci secondo cui il Ministero della Difesa russo avrebbe ordinato alla Wagner di consegnare gli asset africani, che è ben noto, rispondono agli interessi del Ministero degli Esteri russo. Allo stesso tempo, già il 2 settembre 2023 scorso, i canali militari russi avevano riportato che una delegazione del Ministero della Difesa russo guidata dal colonnello generale Yunus-Bek Yevkurov era arrivata in Mali per una visita. In precedenza, Yevkurov aveva già visitato la Libia orientale – sotto il controllo del generale Khalifa Haftar -, la Siria, la Repubblica Centrafricana e il Burkina Faso, tutti i paesi fondamentali nel lavoro del Gruppo Wagner in Africa. La nomina di Surovikin suggerisce quindi che sia stato messo a capo delle operazioni russe in Africa per meglio interagire con la Wagner con cui ha già collaborato e da cui dovrebbe essere considerato amico.