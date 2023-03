Il gruppo Fb “Risan” festeggia i suoi 1000 giorni di copertura al 100% di membri iscritti”

L’Amministratore e fondatore del gruppo Risani Salvo Bracchitta, comunica che oggi “Risan”, festeggia i suoi 1000″giorni di copertura al 100% di membri iscritti”

“Dopo anni di fatica, siamo arrivati a 1000 giorni al 100%” dichiara Salvo Bracchitta ed aggiunge: “tutto ciò grazie a voi membri iscritti che ogni giorno siete sempre presenti. Da oltre 2 anni e mezzo, Risan e il gruppo più cliccato e lo dicono i numeri forniti giornalmente dal pannello di facebook.

Numeri di copertura e visualizzazione oltre in media giornaliera di 719367 di membri non iscritti.Il gruppo che vede 34732 membri iscritti del nostro territorio. Gli iscritti sono 84% residenti nella nostra provincia. Il restante 16%, ha dichiarato di lavorare fuori la Sicilia.

Siamo anche visibili nel nord Italia, dove ogni giorno abbiamo una copertura al 36,04%.La scorsa settimana abbiamo raggiunto 72690 membri non iscritti solo nel nord Italia. Nei motori di ricerca siamo nella top 10 al secondo posto per la Sicilia. In Italia siamo quinti in classifica. L’obiettivo del gruppo resta l’informazione vera, eliminando il fare news, che provocano commenti inutili”.

Infine Bracchitta conclude: “Un grazie alle testate giornalistiche, che condividono i loro articoli. L’invito di condividere i post del nostro gruppo e invitare i vostri amici ad iscriversi. In occasione della Santa Pasqua il gruppo risan augura buona Pasqua a tutti i nostri lettori”.