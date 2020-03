Il Sindaco De Luca fa scuola, anche la Municipale di Sciacca userà i droni per controllare territorio

Dopo il Sindaco De Luca a Messina, oggi arriva notizia dalla città (ex) termale che anche la locale Polizia Municipale userà i droni per controllare il territorio, chissà se useranno anche il colorito linguaggio del sindaco messinese…

Nell’ambito dei controlli circa il rispetto delle leggi per il contrasto al Coronavirus, dalla prossima settimana, il Comando della Polizia Municipale di Sciacca “Giovanni Fazio”, utilizzerà anche un drone per controllare dall’alto il territorio comunale e intervenire nell’immediatezza in caso di situazioni vietate per legge, come gli assembramenti. Il servizio sarà attivato grazie alla collaborazione del cameramen saccense Accursio Puleo e dopo la recente autorizzazione ai Comuni dell’Enac.

Negli ultimi giorni, l’attività della Polizia Municipale si è concentrata sulla verifica degli spostamenti consentiti dalle norme e sulla sicurezza degli esercizi commerciali (autorizzati a stare aperti in quanto attività essenziali).

I dati forniti dal Comando “Giovanni Fazio” ci dicono che, dal 12 al 26 marzo sono state controllate 921 persone, sia a piedi sia su auto o moto, a cui è seguita la segnalazione all’autorità giudiziaria di 29 soggetti per spostamento ingiustificato. I controlli delle attività commerciali sono stati 320 per la verifica del rispetto delle normative sanitarie (sanificazione degli ambienti, dispositivi di protezione per il personale, distanze sociali dei clienti ecc.).

Da ieri sera, ricorda la Polizia Municipale, sono scattate le nuove sanzioni con verbali che vanno da 400 a 3.000 euro.