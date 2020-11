Il Tennis Club Sciacca al primo posto in Sicilia nel Trofeo Nazionale Scuole Tennis FIT, Categoria Club School

“Un 2020 ricco di soddisfazioni, ma adesso la testa è puntata tutta agli obiettivi del prossimo anno”

Una bella soddisfazione per il Tennis Club Sciacca che si qualifica quale 1^ scuola tennis in Sicilia tra le Club School certificate dalla Federazione, un grande vanto per i due Tecnici nazionali Domenico Caracappa e Franco Sclafani che la dirigono.

La scuola ha conquistato il primo posto in Sicilia nel Trofeo Nazionale Scuole Tennis FIT, Categoria Club School. Il Trofeo prende in considerazione l’attività giovanile della scuole tennis e agonistiche, compresi i risultati degli allievi iscritti. Il Centro saccense si è classificato al primo posto su 64 scuole presenti in Sicilia, risultando inoltre al 28° posto nella Classifica Generale Italiana, nella quale sono presenti ben 903 scuole tennis certificate dalla Federazione.

“Abbiamo ottenuto 575 punti, quanti sono i grazie da fare a tutti, tantissimi, che hanno partecipato al successo di una stagione che ha regalato anche la promozione in Serie C a squadre”, hanno dichiarato dallo Staff Tecnico del TC Sciacca.