Il vicepresidente di Taiwan a colloquio negli Usa, Pechino risponde con manovre militari vicino all’isola

Il vicepresidente di Taiwan William Lai andrà in Paraguay ma farà scalo negli Stati Uniti per colloqui. Pechino risponde annunciando un nuovo ciclo di esercitazioni militari al largo della costa provinciale poco a nord dell’Isola

Non si attenua lo scambio di colpi fra Stati Uniti e Cina, e adesso la tensione regionale nello stretto di Taiwan e nel Mar cinese meridionale arriva ad un nuovo livello di guardia. Il vicepresidente di Taiwan, William Lai nelle prossime 48 ore si recherà in Paraguay e questa in occasione ha confermato un doppio scalo di visita e colloquio negli Stati Unit, dei quali non si conoscono ancora i dettagli, che comunque è stata confermata. Immediatamente è scattata irritazione di Pechino che, considera Taiwan una sua provincia ribelle e non vede di buon occhio qualsiasi mossa che a livello internazionale possa accrescerne il profilo diplomatico e relazionale.

La risposta cinese si è tradotta in una minacciosa dimostrazione di forza. L’Amministrazione per la sicurezza marittima dello Zhejiang ha infatti annunciato un nuovo ciclo di esercitazioni militari cinesi al largo della costa provinciale poco a nord di Taiwan, che avrà luogo a partire dalle 12 di oggi 12 agosto, disponendo inoltre un bando al transito in alcune aree specifiche fino alle 16 del 14 agosto.