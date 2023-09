Il VIDEO del terribile schianto tra 2 auto in diretta social ad Alatri: l’investitore positivo all’alcol è stato denunciato

L’investitore subito dopo lo scontro ha tentato di nascondere il video ma ammesso: “Andavo un pò veloce, avevo appresso il cellulare”. il giovane, patito dell’alta velocità e di dirette dalla sua Audi, è stato denunciato per lesioni gravi. Si attendono i risultati dell’alcol test e del drug test per definire esattamente il reato

Uno schianto frontale in diretta social, Un’Audi a folle velocità in una curva invade la corsia alla sua sinistra e centra una Nissan Qashqai che arriva dalla corsia opposta con a bordo una madre con due figli: la più piccola, una bimba, rimane ferita, ma non è in pericolo di vita.

Nel video si vede l’Audi che corre lanciata sulla Provinciale Santa Cecilia, supera un furgone azzurro e poi una Ford blu: in sottofondo c’è il ritmo rap di Chamillionare che suona la sua versione di Ridin’ dei Krayzie Bone. Dai vetri dell’auto si vedono le case e la campagna tra la località Tecchiena ed il centro di Alatri, nel Frusinate, scorrere sempre più veloci: segno che l’Audi aumenta la velocità.

Poi arriva una curva a destra, l’Audi la prende in maniera larga, troppo larga e invade la corsia opposta e dalla quale sta arrivando una Nissan Qashqai nera; è un attimo e lo schermo è coperto dagli air bag esplosi e la musica viene sovrastata dalle urla di una donna che è sull’altra vettura: “Chiama papà! Chiama papà!”, poi si rivolge ad una bambina che piange disperata “Amore, amore come stai”.

Quella che poteva essere una tragedia è accaduta ieri, domenica 10 settembre intorno alle 13 ad Alatri. A causare il terribile incidente è stato Abdhelafid El Idrissi, ch era alla guida dell’Audi, positivo all’alcol test, che si è scontrato frontalmente con suv Nissan con a bordo una mamma e i suoi due figli di 5 e 10 anni. L’automobilista che stava facendo una diretta su Facebook, è stato denunciato per lesioni gravi, ma la sua posizione potrebbe aggravarsi dopo il risultato ufficiale al drug test.

Lo schianto è stato terribile e si è subito temuto il peggio per la bambina di 5 anni rimasta ferita, ma per fortuna dopo una notte in rianimazione, oggi è fuori pericolo. È stata operata a un braccio per una frattura. Adesso si trova in corsia perché le sue condizioni sono in miglioramento. Accanto a lei c’è il papà. “Non mi stacco un attimo da lei. Penso solo a mia figlia che è una miracolata, come mia moglie e mio figlio. Io non ho parole, quello che è successo è una follia. Non potevo crederci quando mi hanno chiamato. È tutta una follia”, dice il papà davanti al reparto del Bambino Gesù.