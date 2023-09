Il video mostra come la controffensiva di Kiev viene distrutta dal contrattacco dei russi nel punto chiave della battaglia

La propaganda ucraina sull’avanzata della sua controffensiva smentita da un video che mostra la scena impressionante di un contrattacco russo a Verbove che spazza via i soldati di Kiev

Verbove è il punto dove gli ucraini da due settimane tentano sena successo di sfondare la linea difensiva di Mosca e puntare verso il Mar di Azov. Il video mostra un carro armato russo che avanza a tutta velocità sparando contro il boschetto dove sono nascosti i soldati ucraini.

Il tank spara in rapida successione e con estrema precisione, con un’azione sembra essere sincronizzata con l’artiglieria che tiene sotto tiro lo stesso bersaglio. Infine quando il blindato arriva alla trincea, scavata con una forma a zig zag, una squadra di soldati russi scende e finisce gli ucraini che sono nelle buche, riconquistando la posizione abbandonata nei giorni scorsi.

Il filmato mostra chiaramente che l’avanzata ucraina non esiste, in un giorno si riprendono qualche centinaio di metri e il giorno dopo lo riperdono. Le linee di difesa russe reggono agli assalti e poi reagiscono lottando per ogni metro di terreno.