Incendio nella notte in appartamento: morti la mamma e i suoi tre bambini. I vigili del fuoco non sono riusciti a salvarli

L’intervento tempestivo dei vigili del fuoco non è servito a salvare una mamma e i suoi tre bambini morti per il fumo sprigionato dall’incendio che ha divorato l’appartamento

Tre bambini sono morti un incendio scoppiato nella notte in appartamento di una palazzina in via Bertocchi, periferia di Bologna. Deceduta anche la mamma che trovata ancora in vita era stata portata in gravi condizioni all’ospedale Maggiore della città. La famiglia di origini rumene, era composta dalla mamma Stefania Alexandra Nistor, di 32 anni e da due gemelli di due anni, un maschio e una femmina, e la sorella di sei.

Scattato l’allarme sul posto intervenuti i vigili del fuoco, il 118 con automediche e ambulanze e la polizia. Secondo una prima ricostruzione, ad innescare le fiamme potrebbe essere stato un corto circuito provocato da una stufetta elettrica. Dell’accaduto è stata interessata la Procura che ha disposto il sequestro dell’appartamento e sono stata avviave le indagini per ricostruire in modo più approfondito sulle le origini del rogo.

Quando i vigili del fuoco sono entrati nell’appartamento al quarto piano, della palazzina di otto, hanno trovato un ambiente saturo di fumo e verosimilmente è stata questa la causa delle morti di una donna e dei suoi tre figli piccoli, l’incendio infatti sarebbe stato di modeste dimensioni e ha coinvolto una stufetta elettrica in camera da letto e quindi si è sprigionato tanto fumo. L’intervento dei vigili del fuoco, con il nucleo investigativo antincendio, iniziato poco prima dell’una e si è concluso intorno alle 5. Le forze dell’ordine hanno avvertito l’ex marito, padre dei bambini, e i nonni materni che si sono precipitati sul posto, ma purtroppo per mamma e picoli non c’era più nulla da fare.