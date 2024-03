Hamas: Esercito israeliano ha sparato sulla folla in attesa di aiuti uccidendo 21 persone. L’Idf: non siamo stati noi

Almeno “21 persone sono state uccise” e 155 ferite a Gaza dopo che “soldati israeliani hanno aperto il fuoco su una folla in attesa di aiuti umanitari nel nord della Striscia”. Le forze di difesa israeliane negano

Lo ha riferito il ministero della Sanità di Hamas. “Le forze di occupazione israeliane hanno preso di mira un gruppo di cittadini in attesa di aiuti umanitari presso una rotatoria di Gaza City. Il bilancio delle vittime trasportate all’ospedale di al-Chifa è stato rivisto a 21 morti e 155 feriti”, ha affermato il ministero, che in precedenza aveva dato notizia di 14 morti.

Il portavoce in lingua araba delle forze di difesa israeliane (Idf), Avichay Adraee, ha negato che il soldati abbiano sparato. “Le notizie secondo cui l’Idf ha preso di mira decine di abitanti di Gaza giovedì sera in un punto di distribuzione di aiuti umanitari non sono corrette”, si legge in un tweet sulla piattaforma di social media X, citato dal Times of Israel. Adraee ha aggiunto che sul presunto incidente è stata aperta una indagine e ha invitato i media a riportare solo “informazioni affidabili”.