Incidente Mestre, consulenza cardiologica: autista ha avuto un malore e poi è morto nella caduta dal ponte

La cardiologa Cristina Basso, ipotizza per Alberto Rizzotto, una “morte improvvisa da malattia coronarica”, che potrebbe essere sopraggiunta prima delle “classiche alterazioni della necrosi ischemica”

Secondo le conclusioni di Guido Viel, il medico legale incaricato dalla procura della Repubblica di Venezia di chiarire le cause della morte dell’autista del bus di linea Alberto Rizzotto e delle altre 21 persone, precipitato dal cavalcavia di Mestre il 3 ottobre 2023, sarebbero da ricondurre allo sfondamento del cranio per la caduta del mezzo, e all’asfissia meccanica violenta. L’autista avrebbe avuto problemi di cuore di tipo asintomatici e silenti che gli avrebbero provato un malore improvviso facendogli perdere il controllo del bus che è precipitato, ma la morte sarebbe dovuta allo schianto e non viceversa.

Ma la consulenza cardiologica dell’anatomopatologa e cardiologa Cristina Basso ha evidenziato che Rizzotto aveva malattia coronarica, quindi ipotizza una “morte improvvisa da malattia coronarica”, che potrebbe essere sopraggiunta prima delle “classiche alterazioni della necrosi ischemica”.

Viel nelle sue conclusioni interpreta e riassume anche quelle di Basso, concludendo però quanto detto sopra. Basso, nella sua relazione, parla di una patologia coronarica. L’uomo aveva, spiega questa relazione, il 75% (o più) di un’arteria coronarica ostruita e la mancanza di “danni ischemici acuti nel miocardio tributario” è comunque compatibile, per Basso, con l’ipotesi di una “morte improvvisa da malattia coronarica”, che potrebbe essere sopraggiunta prima delle “classiche alterazioni della necrosi ischemica”. In poche parole: anche in mancanza di segni di infarto o ischemia, l’uomo potrebbe aver avuto una morte improvvisa legata ai problemi di cuore. La patologia coronarica era però probabilmente ‘silente’, come confermato da Viel. La consulenza era stata chiesta a Basso dalla procura proprio per cercare di comprendere le cause della morte di Rizzotto. Il tema finirà probabilmente al centro della battaglia legale in vista di un eventuale processo, perché dirimente per stabilire le cause della caduta del bus.