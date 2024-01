Palermo. Scontro mortale tra uno scooter e un camion delle nettenza urbana: muore un 19enne. Inutili i soccorsi

Un tragico incidente stradale si è verificato avvenuto stamattina, un ragazzo su uno scooter ha perso la vita dopo essersi schiantato contro un camion

È accaduto intorno alle 7, in via Vittorio Emanuele, ad Altofonte, piccolo centro alle porte di Palermo. La vittima è Alberto Lo Presti di 19 anni. Secondo una prima ricostruzione, il giovane era alla guida di un Honda Sh, quando all’altezza di un distributore di benzina dismesso, per cause ancora da accertare, si è scontrato con un mezzo per la raccolta rifiuti in quel momento fermo. L’impatto è stato violentissimo ed il giovane è deceduto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 19enne. Sull’incidente indagano i carabinieri e la polizia municipale di Altofonte.

Tanti i messaggi di cordoglio alla famiglia, tra cui il sindaco di Altofonte, Angela De Luca: “Siamo profondamente sconvolti dalla prematura perdita di Alberto, ragazzo solare, vivace e pieno di vita. Tutta la nostra comunità fa sentire la propria vicinanza alla famiglia, alle quali porgo le mie personali condoglianze”.