Incidente sulla Palermo Messina. Scontro auto moto: muore una donna sbalzata a diversi metri e due i feriti

Un gravissimo incidente stradale si è verificato nella notte appena trascorsa sulla A20: una donna di 53 anni ha perso la vita

È accaduto poco dopo la mezzanotte sull’A20 Palermo Messina, a circa 8 chilometri dallo svincolo di Falcone. La vittima è una donna, D. S., 53 anni, che viaggiava su una moto Dragster. Secondo una prima ricostruzione, la moto, per cause in corso di accertamento, si sarebbe scontrata con una Fiat Punto con a bordo due donne, che nell’urto si è ribaltata sull’altra parte della carreggiata.

Nel violentissimo impatto la centaura ha fatto un volo di diversi metri che non le ha lasciato scampo e sarebbe morta sul colpo. Le due donne a bordo della Fiat Punto invece hanno riportato solo ferite lievi.

Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118, i vigili del fuoco e la polizia stradale per i rilevi e stabilire la dinamica dell’incidente. La salma della vittima è stata trasferita nella camera mortuaria dell’ospedale di Barcellona Pozzo di Gotto dove verrà effettuato l’esame autoptico.