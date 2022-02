Ingegnere 28enne muore nella notte a causa di un malore improvviso: inutile ogni tentativo di rianimazione

Una morte dovuta a un malore improvviso, che non ha dato scampo ad una giovane ingegnere passata dal sonno alla morte

La tragedia è avvenuta nella notte tra martedì e mercoledì in via Montanari, in una zona residenziale nella parte est di Livorno. La vittima è Valeria Di Martino Abagnale, 28 anni, originaria di Santa Maria La Carità, cittadina dell’hinterland napoletano, che da qualche tempo viveva a Livorno, dove si era trasferita avendo trovato un impiego alla raffineria Eni come ingegnere.

La giovane – come riporta NapoliToday – martedì sera è andata a dormire ma nella mattina di mercoledì non si è presentata a lavoro. Sono stati i colleghi preoccupati per la sua assenza, non vedendola arrivare al lavoro, dato che di solito era puntuale e scrupolosa, a lanciare l’allarme e nell’appartamento della ragazza sono arrivati una ambulanza della Misericordia e i vigili del fuoco del comando di Livorno, che dopo avere bussato senza ricevere risposta, hanno forzato la porta e sono entrati dentro, dove hanno trovato la 28enne senza vita. Inutile ogni tentativo di rianimazione.



Sul posto sono arrivati anche i carabinieri per i rilievi e il medico legale, secondo il quale la giovane sarebbe morta a causa di malore avrebbe. In casa tutto era a posto, non sono stati rilevati segni di effrazione o altro. Presumibilmente sul corpo della ragazza sarà disposta l’autopsia per risalire con certezza alle cause del decesso.

Una morte improvvisa che ha spezzato la vita e la carriera già importante in campo ingegneristico di Valeria, una vita piena improvvisamente spezzata, che si era laureata nel 2019 all’Università di Napoli e subito era entrata nel mondo del lavoro.