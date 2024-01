Insegnante muore colta da malore improvviso, poco dopo anche il marito ha un malore e muore: inutili i soccorsi

Marito e moglie muoiono a distanza di pochi minuti l’uno dall’altra colti da malore improvviso: il giorno dopo la figlia si sarebbe dovuta laureare

Maria Giovanna Lioniello, un’insegnante di 59 e il marito Carmelo Martinoli di 64 anni ex dipendente di Acqualatina in pensione, sono morti improvvisamente colti da infarto fulminante.Una tragedia che ha colpito molto gli abitanti di Minturno dove la coppia, che ha due figli di 24 e 26 anni che vivevano ancora con loro, era molto conosciuta e benvoluta.

Maria Giovanna Lioniello, docente dell’Istituto Alberghiero Angelo Celletti di Formia, sorella di Vincenzo Lioniello dipendente del comune di Minturno, era tornata a casa da scuola, quando improvvisamente ha accusato malore e si è accasciata a terra. Sul posto poco dopo sono arrivati gli uomni del 118, ma nonostante i tentativi di rianimarla per la 59enne non c’è stato nulla da fare. Il marito, già cardiopatico, non appena gli è stata comunicata la morte della moglie, è stato a sua volta colto da malore ed è deceduto. Secondo i primi accertamenti per entrambi si è trattato di un infarto fulminante. Tragedia nella tragedia, la figlia maggiore, proprio il giorno dopo la doppia tragedia avrebbe dovuto laurearsi in Chimica e Tecnologie farmaceutiche all’Università La Sapienza di Roma.

Il sindaco di Minturno, Gerardo Stefanelli, ha espresso cordoglio a nome di tutta l’amministrazione comunale: “Una tragedia che ci lascia frastornati, una coincidenza terribile che incide un segno di enorme tristezza in tutta la comunità di Minturno. Ci stringiamo intorno al dolore del nostro dipendente Vincenzo Lioniello, dei suoi familiari e degli amici”.