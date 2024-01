Il Pakistan risponde all’Iran: bombe sulla città di  Saravan, almeno 7 morti 

Sette persone sono morte, 4 bambini e 3 donne, in attacchi aerei pakistani nella provincia del Sistan e Baluchistan in Iran

Lo riferisce un funzionario locale alla TV di stato iraniana. Il ministero degli Esteri pakistano ha confermato che l’aeronautica del paese ha effettuato attacchi di ritorsione contro i ribelli all’interno dell’Iran. “Abbiamo condotto attacchi contro gruppi militanti anti-pakistani all’interno dell’Iran”, ha confermato una fonte di intelligence di Islamabad aggiungendo in giornata il governo pakistano rilascerà una dichiarazione in merito. Due giorni fa l’Iran aveva effettuato attacchi in territorio pakistano contro quelli che ha definito “obiettivi terroristici”.

“L’incidente, avvenuto questa mattina alle 4:05, riguardava cittadini stranieri” provenienti dall’Afghanistan, ha detto il vicegovernatore generale della provincia, Alireza Mahhamati, citato dall’agenzia di stampa iraniana Irna.

I media statali iraniani hanno riferito che diverse esplosioni sono state udite vicino alla città di Saravan, vicino al confine tra Iran e Pakistan. L’agenzia di stampa ufficiale Irna ha citato il vice governatore della provincia di Sistan e Baluchistan, Ali Reza Marhamati, secondo cui le autorità stanno indagando.

Il Ministero degli Affari esteri pakistano citato dai media locali, ha affermato che i raid di questa mattina sono stati “attacchi militari di precisione altamente coordinati e specificamente mirati contro i nascondigli dei terroristi” .