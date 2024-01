Usa reinseriscono Houthi tra gruppi terroristici, che rispondono: “Questo non ferma gli attacchi nel Mar Rosso”

Gli Stati Uniti hanno deciso di reinserire gli Houthi nella lista dei ‘terroristi globali appositamente designati’ (Sdgt) i n risposta agli attacchi nel Mar Rosso

Lo riferiscono due alti funzionari americani. La designazione entrerà in vigore tra 30 giorni. Designati come gruppo terrorista durante la presidenza di Donald Trump, gli Houthi erano stati rimossi dalla stessa lista da Joe Biden nel 2021 per consentire l’ingresso di aiuti in Yemen. “Questa misura non colpirà la popolazione yemenita e il sostegno umanitario continuerà”, hanno sottolineato i funzionari.

La risposta degli Houthi non si è fatta attendere: la decisione Usa di inserire il gruppo in lista terroristi non ferma gli attacchi nel Mar Rosso. Lo ha detto Un portavoce del gruppo yemenita Houthi all’agenzia Reuters, specificando che la decisione di Washington di reinserire i miliziani sciiti nella lista delle organizzazioni terroristiche non avrà alcun impatto sulla loro posizione e che gli attacchi nel Mar Rosso alle navi dirette in Israele continueranno.

Ancora più dura la dichiarazione ad al-Jazeera si Mohammad Abdul Salam: “La decisione degli Stati Uniti di reinserire gli Houthi nella lista dei terroristi globali farà soltanto aumentare il sostegno alla causa palestinese da parte del gruppo yemenita”. Il portavoce ha anche precisato che la decisione della Casa Bianca “non ci distoglierà dalla nostra ferma posizione a sostegno dei palestinesi” e non avrà “alcuna efficacia” sul campo. Il portavoce ha anche negato che ci siano “linee di rifornimento” iraniane verso lo Yemen.