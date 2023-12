Iran minaccia Israele: “Chiuderemo il Mediterraneo e lo Stretto di Gibilterra se continuano crimini Gaza”

Se gli Stati Uniti e i loro alleati continuano a commettere “crimini” a Gaza i l Mediterraneo e lo Stretto di Gibilterra e anche altre vie d’acqua saranno chiusi

Lo ha affermato un comandante delle Guardie della Rivoluzione iraniana, come riferisce la Reuters sul suo sito. “Dovranno aspettarsi presto la chiusura del Mar Mediterraneo, dello Stretto di Gibilterra e di altri corsi d’acqua”, ha detto Mohammad Reza Naqdi, comandante dei pasdaran citato da Tasnim. L’Iran non ha accesso diretto al Mediterraneo e non è chiaro come possa tentare di chiuderlo, ma Naqdi ha parlato di “nascita di nuove potenze di resistenza e chiusura di altre vie d’acqua”.