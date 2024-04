Un’auto è finita in mare la scorsa notte nel porticciolo di Isola delle Femmine (Palermo). Un uomo ha parcheggiato la vettura, senza inserire il freno a mano. In quella zona, lungo la banchina del porto, la strada è leggermente in discesa e l’auto è scivolata in mare venendo completamente sommersa dall’acqua.

